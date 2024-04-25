Экономист назвал страну, которая способна укрепить БРИКС

При вступлении Шри-Ланки в состав БРИКС, она сможет оказать значительную поддержку объединению, отмечает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью NEWS.ru.
Особенно это проявится в обеспечении БРИКС сельскохозяйственной продукцией, которая является важным ресурсом для России.
Также следует отметить потенциал туристического направления, на котором сосредоточено значительное внимание. Это станет еще более актуальным в свете текущих сложностей в отношениях России с Турцией и Египтом.
Беляев уверен, что российские компании найдут интерес в этом регионе. Это позволит островному государству получить дополнительные доходы и стимулировать развитие его экономики. Кроме того, Шри-Ланка может предложить возможности по обслуживанию судов и развитию портовой инфраструктуры.
Присоединение Шри-Ланки к БРИКС принесет острову целый ряд преимуществ и позволит ему интегрироваться в широкий региональный контекст с устойчивыми темпами экономического роста.
Это откроет новые возможности для развития экономики и продвижения местной продукции, считает Беляев.
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