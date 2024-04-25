Экономист назвал страну, которая способна укрепить БРИКС

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Эксперт: Шри-Ланка способна укрепить БРИКС

1:13
Экономика

При вступлении Шри-Ланки в состав БРИКС, она сможет оказать значительную поддержку объединению, отмечает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью NEWS.ru.

Эксперт: Шри-Ланка способна укрепить БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Особенно это проявится в обеспечении БРИКС сельскохозяйственной продукцией, которая является важным ресурсом для России. 

Также следует отметить потенциал туристического направления, на котором сосредоточено значительное внимание. Это станет еще более актуальным в свете текущих сложностей в отношениях России с Турцией и Египтом.

Беляев уверен, что российские компании найдут интерес в этом регионе. Это позволит островному государству получить дополнительные доходы и стимулировать развитие его экономики. Кроме того, Шри-Ланка может предложить возможности по обслуживанию судов и развитию портовой инфраструктуры.

Присоединение Шри-Ланки к БРИКС принесет острову целый ряд преимуществ и позволит ему интегрироваться в широкий региональный контекст с устойчивыми темпами экономического роста.

Это откроет новые возможности для развития экономики и продвижения местной продукции, считает Беляев.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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