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Инвестирование в валюты: 5 лучших вариантов для вашего портфеля

Составлен топ лучших валют для инвестирования

1:46
Экономика

В мире инвестиций существует множество возможностей для диверсификации портфеля. Одним из таких вариантов является инвестирование в валюты.

Составлен топ лучших валют для инвестирования
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мы рассмотрим пять валют, которые могут быть привлекательными для инвестиций в настоящее время.

Доллар США остается одной из наиболее стабильных и востребованных валют в мире. Он является резервной валютой многих стран и используется в международной торговле. Инвесторы часто прибегают к доллару США в периоды нестабильности, что делает его привлекательным вложением для диверсификации портфеля.

Евро является второй по величине резервной валютой в мире и используется в странах Еврозоны. Стабильность евро и его широкое использование делают его привлекательным для инвесторов, особенно в контексте инвестирования в облигации и другие финансовые инструменты Еврозоны.

Япония является одной из крупнейших экономик мира, и японская иена играет ключевую роль в международной торговле. Инвесторы часто обращаются к иене как к убежищу в периоды геополитических нестабильностей из-за ее стабильности и низкой инфляции.

Швейцария славится своей финансовой стабильностью, и швейцарский франк считается одной из самых надежных валют в мире. Инвесторы часто прибегают к швейцарскому франку в периоды неопределенности на мировых рынках, так как он считается безопасным убежищем для капитала.

Австралия — крупная экономика с обширными природными ресурсами. Австралийский доллар часто используется инвесторами в качестве способа диверсификации портфеля благодаря своей связи с мировыми рынками сырья, такими как железо и уголь.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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