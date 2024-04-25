Новая индексация: эксперт назвала категории граждан, которым в мае повысят пенсии

В предстоящем месяце некоторые категории граждан могут ожидать увеличения размеров своих пенсий.
Это касается членов экипажей авиационных судов, работников угольной промышленности, граждан, которым в мае будет присвоена первая группа инвалидности, а также пенсионеров, достигших 80-летнего возраста.
Такое заявление сделала эксперт по трудовому праву и доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге, Линда Рыжих, в беседе с РИА Новости.
Собеседница отметила, что в стране регулярно проводится индексация социальных выплат, и это происходит четыре раза в год.
Эксперт подчеркнула, что размер доплаты для каждого пенсионера индивидуален. По ее словам, этот размер зависит от продолжительности стажа, уровня заработной платы, а также суммы страховых взносов.
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