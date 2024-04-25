Атаки беспилотников не смогли нарушить стабильность рынка топлива в России

В марте в России внутренний рынок топлива оставался устойчивым, несмотря на снижение объемов производства нефтепродуктов.
Эту информацию предоставили представители Минэнерго РФ, отметив, что сокращение выпуска топлива произошло в результате ремонтных работ и простоев на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), вызванных атаками беспилотных летательных аппаратов.
Тем не менее, благодаря сокращению экспорта, внутренний спрос был удовлетворен, и высокий уровень запасов был сохранен.
Меры по увеличению нормативов обязательной продажи топлива на бирже также оказали влияние на стабилизацию рынка, сообщили в Минэнерго.
Министерство выразило уверенность в том, что ожидаемый объем производства в апреле позволит компенсировать снижение производства, зарегистрированное в предыдущем месяце.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.