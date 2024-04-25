Более $35 млн: Индия поставила в Россию смартфонов на рекордную сумму

Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на $36 млн

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале текущего года Индия установила новый рекорд в поставках смартфонов на российский рынок, достигнув объема в $36 млн.

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Этот результат сделал смартфоны главным товаром в экспортной структуре индийских товаров в Российскую Федерацию. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства промышленности и торговли Индии.

За последний зимний месяц экспорт смартфонов из Южной Азии в РФ вырос в 12 раз по сравнению с предыдущим годом и в 1,6 раза по сравнению с январем. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года, когда Индия поставила в Россию смартфонов на $33 млн.

На втором месте по объему поставок из Индии на российский рынок оказались лекарственные препараты для розничной продажи ($27 млн). За ними следует облицовочная плитка ($13 млн), креветки ($10 млн) и черный чай ($9 млн).