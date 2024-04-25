Экономист объяснил, почему изъятие российских активов в пользу Украины выгодно экономике РФ

Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, рассказал в беседе с URA.RU, что в случае передачи Украине замороженных российских активов, РФ планирует вернуть их в бюджет страны с помощью конфискации западных средств.
По его словам, в России заморожено значительное количество западных средств, и в случае передачи российских активов Киеву, ответная мера будет заключаться в конфискации активов, принадлежащих иностранным компаниям в том же объеме.
Чирков пояснил, что такой подход поможет компенсировать ущерб и сохранить доверие к российской юрисдикции.
Специалист также отметил, что передача российских активов Киеву приведет к падению доллара и укреплению рубля.
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