Работы хватит на всех: названы востребованные специальности в Москве

В службе занятости Москвы назвали востребованные специальности

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Московский рынок труда продолжает оставаться "рынком кандидата", где количество доступных вакансий значительно превышает число ищущих работу. На каждого соискателя в Москве приходится более 20 предложений о работе, что подчёркивает высокий спрос на рабочую силу.

Фото: flickr.com by Билл Джейкобус is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В промышленном секторе города наблюдается активное развитие, в связи с чем постоянно требуются квалифицированные рабочие. Среди наиболее востребованных специальностей выделяются токари, фрезеровщики, сварщики, а также монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Начать карьеру в данных направлениях можно после прохождения краткосрочных обучающих программ, которые предлагаются многими образовательными учреждениями, сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова директора службы занятости, руководителя центра "Профессии будущего" Андрея Тарасова.

Медицинская отрасль также показывает высокий уровень востребованности специалистов. Необходимость в медицинских работниках сохраняется на всех уровнях — от младших до специалистов с высшим образованием.

Строительная отрасль в Москве также испытывает стабильный рост. Ежедневно возводятся новые дома, станции метро и общественные пространства, что требует большого количества рабочих рук.

Специалисты, такие как плотники, штукатуры, маляры и облицовщики всегда найдут применение своим навыкам. Обучение для начала работы в этой сфере также возможно пройти по коротким программам, включая практическое обучение непосредственно на объектах строительства.