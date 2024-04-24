С ужесточением мобилизации всё стало только хуже: на Украине компании массово жалуются на дефицит кадров

Более 90% компаний на Украине заявили о дефиците сотрудников

В последнее время в Украине наблюдается значительный дефицит квалифицированных специалистов, что серьезно беспокоит местные компании.

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Согласно данным Европейской бизнес-ассоциации, 74% украинских предприятий сталкиваются с острой нехваткой кадров, в то время как 17% компаний испытывают эту проблему частично. Только 7% опрошенных компаний сообщили, что не сталкиваются с дефицитом специалистов, сообщает ТАСС.

Основные причины, способствующие возникновению кадрового кризиса, включают в себя мобилизацию, что усугубляется новыми законами, ужесточающими правила для мужчин мобилизационного возраста, высокий уровень эмиграции квалифицированных специалистов, относительно низкие зарплаты по сравнению с другими странами, а также усталость и выгорание среди работников. Среди наиболее востребованных специалистов, которых сложно найти, — сотрудники со знанием английского языка, менеджеры высшего и среднего звена, IT-специалисты и инженеры.