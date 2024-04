С ужесточением мобилизации всё стало только хуже: на Украине компании массово жалуются на дефицит кадров

В последнее время в Украине наблюдается значительный дефицит квалифицированных специалистов, что серьезно беспокоит местные компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported