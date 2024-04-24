Они превзошли золото: эксперты назвали самые выгодные металлы для инвестирования

Промышленные индий и олово стали самыми привлекательными металлами для инвестиций в прошлом году.
Согласно данным лондонской и шанхайской бирж металлов, а также нью-йоркской биржи Comex, они принесли инвесторам вдвое больше прибыли, чем золото.
Наибольший рост за год продемонстрировал индий, подскочив на 35,5% и достигнув отметки в 256,26 доллара за килограмм, сообщает "Прайм".
Олово заняло второе место, увеличившись на 33,5% до 31,7 тысячи долларов за тонну.
Галлий заработал третью позицию с приростом в 23% до 271,2 доллара.
Цена на золото за год поднялась на 18,3%, достигнув 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Серебро также выросло на 14,8%, достигнув отметки в 29,2 доллара за унцию.
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