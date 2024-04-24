Можно ли расплатиться рваной купюрой? Эксперт раскрыла все тонкости

Эксперт Васильева рассказала, можно ли расплатиться рваной купюрой

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Aif.ru узнал, можно ли расплатиться купюрами, которые не сохранили свой первоначальный вид.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Оксана Васильева, кандидат юридических наук и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, объяснила, что согласно действующему законодательству платежеспособными являются банкноты Банка России, которые не содержат признаков подделки и имеют определенные повреждения, такие как загрязнения, износ, надрывы, потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов, при условии видимости номинала, серии и рисунка.

Таким образом, даже если купюры рваные или потертые, их можно использовать для оплаты.