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Потребители активны, а инфляция замедляется: в России прогнозируется рост ВВП в 2024 году

Министерство экономического развития улучшило прогноз по ВВП до 2,8% на 2024 год

1:10
Экономика

Министерство экономического развития пересмотрело макропрогноз на период до 2027 года, предвидя рост экономики России на 2,8% в 2024 году, что значительно превышает предыдущие оценки.

Министерство экономического развития улучшило прогноз по ВВП до 2,8% на 2024 год
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основными факторами этого роста остаются внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Прогнозируется также ослабление рубля до 94 руб./$, при сохранении стабильной инфляции.

Эксперты выделяют положительные тенденции в экономике, такие как рост промышленности, активность потребителей и замедление инфляции. Однако оценки роста цен немного ухудшились. Несмотря на постоянное санкционное давление, российская экономика демонстрирует устойчивость, сообщают Известия.

Международные эксперты также выражают оптимистичные прогнозы относительно роста ВВП России в 2024 году, хотя ожидают замедления в последующие годы. Это связано с дефицитом трудовых ресурсов, жесткой денежно-кредитной политикой и ограничениями в международных расчетах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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