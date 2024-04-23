Потребители активны, а инфляция замедляется: в России прогнозируется рост ВВП в 2024 году

Министерство экономического развития улучшило прогноз по ВВП до 2,8% на 2024 год

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство экономического развития пересмотрело макропрогноз на период до 2027 года, предвидя рост экономики России на 2,8% в 2024 году, что значительно превышает предыдущие оценки.

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Основными факторами этого роста остаются внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Прогнозируется также ослабление рубля до 94 руб./$, при сохранении стабильной инфляции.

Эксперты выделяют положительные тенденции в экономике, такие как рост промышленности, активность потребителей и замедление инфляции. Однако оценки роста цен немного ухудшились. Несмотря на постоянное санкционное давление, российская экономика демонстрирует устойчивость, сообщают Известия.

Международные эксперты также выражают оптимистичные прогнозы относительно роста ВВП России в 2024 году, хотя ожидают замедления в последующие годы. Это связано с дефицитом трудовых ресурсов, жесткой денежно-кредитной политикой и ограничениями в международных расчетах.