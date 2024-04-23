Бизнес освобождается от штрафов: революционный эксперимент минэкономразвития

Штрафы для бизнеса могут заменить инвестициями

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Министерстве экономического развития ведется работа над инновационным подходом, который предоставит предприятиям возможность использовать средства, предназначенные для уплаты штрафов, на улучшение производственных процессов.

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот подход будет ориентирован на стимулирование бизнеса к активной реализации мер по устранению нарушений, при этом обеспечивая эффективный контроль со стороны надзорных органов.

Александр Вдовин, директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования, выделил этот инновационный подход на совещании Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, которое проходило на площадке Ростехнадзора и было посвящено федеральному государственному надзору в области промышленной безопасности.

Глава департамента подчеркнул, что следует двигаться в направлении, где уплата штрафов не является единственным инструментом воздействия на предприятия, особенно если они демонстрируют ответственное поведение.

В этой связи готовится эксперимент, который предусматривает заключение соглашений между надзорными органами, представителями бизнеса и руководством региона. Планируется разработать программу проверок, позволяющую ведомствам оценить эффективность мер по устранению нарушений, особенно в области промышленной безопасности.

При этом предприятия смогут направить средства, которые могли бы быть потрачены на уплату штрафов, на модернизацию производства и расширение своих возможностей.