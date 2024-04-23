Швейцария размораживает российские активы на сотни миллионов долларов: подробности

Швейцарские власти сняли блокировку с российских активов на сумму около 300 миллионов швейцарских франков, что составляет примерно 318 миллионов долларов США.
Информация об этом поступила из Госсекретариата по экономическим вопросам конфедерации, как сообщает РБК.
Половина этой суммы, то есть 150 миллионов франков, была разморожена после того, как определенные лица были исключены из списка лиц, подлежащих санкциям со стороны Европейского союза.
Дополнительно 140 миллионов франков были разблокированы после того, как расследование происхождения этих средств не выявило оснований для их блокировки.
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