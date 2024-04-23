Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чернично-яблочная пастила: полезный перекус
Депутат Госдумы Кирьянов: Швейцария пошла против США
84% работодателей из Новосибирска сталкивались с обманом от сотрудников об их опыте
Тюменских школьников привели на рассмотрение дела в суде "для профилактики"
Стюардесса рассказала, как бороться с боязнью перелётов и тошнотой
Ирина Шейк опубликовала архивное фото с сестрой
Овощи, способствующие сжиганию жира: сюрприз для вас
ФСБ предотвратила трагедию в Брянске: задержан диверсант
Нежные и изящные цветы незабудки
Швейцария размораживает российские активы на сотни миллионов долларов: подробности

Швейцария разблокировала российские активы почти на 300 млн франков

0:42
Экономика

Швейцарские власти сняли блокировку с российских активов на сумму около 300 миллионов швейцарских франков, что составляет примерно 318 миллионов долларов США.

Швейцария разблокировала российские активы почти на 300 млн франков
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Информация об этом поступила из Госсекретариата по экономическим вопросам конфедерации, как сообщает РБК.

Половина этой суммы, то есть 150 миллионов франков, была разморожена после того, как определенные лица были исключены из списка лиц, подлежащих санкциям со стороны Европейского союза.

Дополнительно 140 миллионов франков были разблокированы после того, как расследование происхождения этих средств не выявило оснований для их блокировки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Последние материалы
Швейцария разблокировала российские активы почти на 300 млн франков
Чернично-яблочная пастила: полезный перекус
Депутат Госдумы Кирьянов: Швейцария пошла против США
84% работодателей из Новосибирска сталкивались с обманом от сотрудников об их опыте
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого
Тюменских школьников привели на рассмотрение дела в суде "для профилактики"
Стюардесса рассказала, как бороться с боязнью перелётов и тошнотой
Ирина Шейк опубликовала архивное фото с сестрой
Овощи, способствующие сжиганию жира: сюрприз для вас
ФСБ предотвратила трагедию в Брянске: задержан диверсант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников