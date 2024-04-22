Серьёзные задачи, растущие амбиции: стали известны основные темы ПМЭФа 2024 года

Стала известна главная тема ПМЭФа 2024 года

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2024 года, организованный Росконгрессом, ставит перед собой цель обсуждения темы "Основа многополярности — формирование новых центров роста".

Фото: web.archive.org by markklimyuk9000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Форум будет разделен на четыре основных тематических блока, каждый из которых фокусируется на ключевых аспектах современной экономики и социального развития.

Переход к многополярной модели мировой экономики: в рамках этого блока участники форума обсудят вопросы, связанные с эффективностью сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета государств. Данный аспект имеет важное значение в условиях изменяющейся глобальной экономической парадигмы. Российская экономика, цели и задачи нового цикла: этот блок сфокусируется на обеспечении устойчивого развития России за счет максимального использования внутренних ресурсов. Эксперты обсудят такие аспекты, как развитие туризма, инфраструктуры, эффективного использования природных ресурсов, поддержка креативных индустрий и развитие малых технологических компаний. Технологии, обеспечивающие лидерство: в этом разделе эксперты рассматрят стратегические вопросы развития цифровых технологий в различных сферах. Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие: в этом блоке основное внимание уделяется вопросам образования, культуры, спорта и инвестиций в демографию.

Помимо основной программы, на форуме запланировано проведение 11 двусторонних деловых мероприятий с партнерами из различных стран, таких как Абхазия, Азербайджан, Индия, Китай и других, сообщают "Ведомости". Также ожидается проведение различных сессий и мероприятий, включая обсуждение председательства России в СНГ и региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20).