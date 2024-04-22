Этот продукт стремительно дорожает в России в последние недели. Что делать потребителям?

Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В зимне-весенний сезон повышение цен на овощи стало обычным явлением, к которому все привыкли. Однако в настоящее время самым резким ростом цен, согласно данным Росстата, выделяется не томаты или огурцы, а обычная свёкла.

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По состоянию на 22 апреля свёкла подорожала на 6,9%, опередив все остальные овощи, фрукты и продукты питания по темпам роста.

Этот тренд сохраняется уже несколько недель. На втором месте по приросту цен идёт морковь с увеличением на 1,8%, затем следует картофель, подорожавший на 1% относительно предыдущей цены.