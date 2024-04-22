Российский рубль vs Китайский юань: Какая валюта приносит больше прибыли? Экспертный анализ

Эксперт призвал не вкладываться в китайский юань

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

На сегодняшний день вложение в китайский юань не выгодно из-за высоких процентов по вкладам. Экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников поделился этой информацией в беседе с Москвой 24.

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По его словам, на прошлой неделе курс китайской валюты достиг отметки в 13 рублей на Московской бирже, а на следующий день снизился до 12,99 рублей. Он отметил, что хотя юань продолжает укрепляться, вложения в российскую валюту на данный момент более выгодны.

"В нашей национальной валюте ставки по вкладам составляют в среднем 14,83%. По юаневым процент примерно втрое меньше. Поэтому с точки зрения доходности вложение в российскую валюту гораздо выгоднее", — сказал он.

Эксперт порекомендовал покупать китайскую валюту только тем, кто намерен заниматься индивидуальным бизнесом с КНР или готовится к путешествию по стране.