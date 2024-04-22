Российский рубль vs Китайский юань: Какая валюта приносит больше прибыли? Экспертный анализ

На сегодняшний день вложение в китайский юань не выгодно из-за высоких процентов по вкладам. Экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников поделился этой информацией в беседе с Москвой 24.
По его словам, на прошлой неделе курс китайской валюты достиг отметки в 13 рублей на Московской бирже, а на следующий день снизился до 12,99 рублей. Он отметил, что хотя юань продолжает укрепляться, вложения в российскую валюту на данный момент более выгодны.
"В нашей национальной валюте ставки по вкладам составляют в среднем 14,83%. По юаневым процент примерно втрое меньше. Поэтому с точки зрения доходности вложение в российскую валюту гораздо выгоднее", — сказал он.
Эксперт порекомендовал покупать китайскую валюту только тем, кто намерен заниматься индивидуальным бизнесом с КНР или готовится к путешествию по стране.
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