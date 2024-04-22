Цены на стройматериалы уходят в космос: эксперт рассказал, как сэкономить в 2024 году?

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Как сэкономить на ремонте дома и дачи

1:49
Экономика

Прогнозы отраслевых экспертов свидетельствуют о том, что цены на строительные материалы в текущем году продолжат свой восходящий тренд, особенно ожидается значительный скачок весной. Этот период активного ремонта дач и квартир также будет отличаться повышенным спросом на данные материалы. Как справиться с этой ситуацией и сократить расходы на отделочные и монтажные работы, даже имея ограниченный бюджет, можно узнать из материала NEWS.ru.

Как сэкономить на ремонте дома и дачи
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

По прогнозам, цены на стройматериалы в России могут подняться на 17% до 32% до конца весны. Это связано не только с сезонным спросом, но и с потребностью в гипсокартоне, цементе и металлоконструкциях в регионах, пострадавших от наводнений.

Эксперт в области строительства Виталий Ершов ранее заявил, что в текущем году ожидается увеличение цен на межкомнатные двери до 12%, на керамогранит и керамическую плитку — до 18-20%, а также на ламинат примерно на 15%. Он отмечает, что рост цен связан как с падением курса рубля, так и с увеличением расходов на логистику.

Способы экономии при ремонте также представлены экспертами. Один из них — отказ от перепланировки, что позволяет избежать значительных затрат. Замена дорогих напольных покрытий более доступными вариантами, такими как виниловый ламинат или керамогранит, также может существенно снизить расходы. Еще один способ — заказ стройматериалов из Китая, что позволяет значительно сократить затраты, сохраняя при этом достойное качество. Однако важно тщательно выбирать производителей и поставщиков, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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