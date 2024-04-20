Рубль укрепится из-за консервативной политики ЦБ РФ: финансовый аналитик сделал прогноз о курсе национальной валюты

Финансовый аналитик Антонов: сохранение уровня ключевой ставки укрепит рубль

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обозначает волнения на рынке валют, связанные с нестабильностью курса рубля, вызванной как геополитическими факторами, так и колебаниями цен на нефть. Антонов предупреждает о возможных колебаниях доллара до 96-97 рублей и его "провала" до 92 рублей.

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На прошедшей неделе российскому рублю удалось немного восстановиться благодаря росту цен на нефть и предстоящим налоговым выплатам в России. Технические индикаторы пока поддерживают покупателей доллара в диапазоне 96-97,5 рублей, сообщает "Прайм".

Ожидается, что на следующей неделе заседание Банка России пройдет с сохранением ключевой ставки на уровне 16% годовых из-за сомнений в устойчивости тренда на замедление инфляции. Это решение принимается для поддержания положительных тенденций по инфляции.