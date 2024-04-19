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Почему китайские бренды вытесняют российские машины

В ТПП РФ обсудили конкуренцию России и Китая в области автомобилестроения

3:07
Экономика

Китай более эффективно использует современные технологии благодаря низким налогам и доступным кредитам, в то время, как Россия, имея большой потенциал, остается в "тени".

В ТПП РФ обсудили конкуренцию России и Китая в области автомобилестроения
Фото: Пресс-служба ТПП РФ

Китайские машины все более настойчиво входят на российский рынок, потеснив даже знаменитый "КамАЗ". Россия оказывается неподготовленной к такой конкуренции.

На выездном заседании ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, которое состоялось 18 апреля в городе Великие Луки, делегаты обсудили, почему российские предприятия сталкиваются с китайскими конкурентами. Участники обменялись мнениями и выразили обеспокоенность ситуацией.

Председатель Совета Константин Бабкин выразил тревогу по поводу роста сырьевой направленности российской экономики. Он указал на то, что В 2023 году поступления от несырьевых предприятий выросли: НДС на 11%, НДФЛ на 12%, налог на прибыль на 23%. Это означает, что налоговая нагрузка на несырьевые предприятия увеличилась, в то время как на сырьевые — уменьшилась. Это создает дополнительные трудности для российских компаний, которые стараются конкурировать на внутреннем рынке.

Экономист Владимир Гамза отметил высокую степень зависимости российской экономики от импорта и в других отраслях, таких как фармацевтика, потребительские товары и машиностроение. Это делает экономику уязвимой перед внешними изменениями и колебаниями.

Гендиректор "Подъемных машин" Николай Сидоренков подчеркнул, что рынок грузовиков вырос за два года за счёт импорта китайских машин, доля которых составляет 60%. Продажи российских брендов существенно сократились. То же самое наблюдается с кранами. Однако китайская техника не соответствует нашим стандартам безопасности, а потребители недовольны должным сервисом и отсутствием запасных частей.

"Можно было бы заработать деньги, создавать рабочие места, но этого не делается — не потому, что кадров у нас нет. С помощью современных технологий и роботизации можно повысить производительность труда, если это будет выгодно, но сейчас просто невыгодно. Сравниваем условия: в Китае 20% налогов берут, а тут 47%, там кредит 0,05%, а у нас 20%, там экспортная поддержка до 65%, а у нас 0", — посетовал Константин Бабкин, объяснив "нашествие" китайских машин.

По итогам посещений предприятий в Великих Луках Псковской области стало понятно, делегаты пришли к мнению, что Россия должна срочно изменить свою налоговую, денежно-кредитную и внешнеторговую политику, чтобы поддержать отечественные предприятия и защитить рынок от иностранных конкурентов.

Пока мы пытаемся избавиться от технологической зависимости от Запада, мы лишь оказываемся в плену другой зависимости — от Востока.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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