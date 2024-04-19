Грядет революция на рынке: Россия увеличивает пошлину на пшеницу

Россия с 24 апреля повысит экспортную пошлину на пшеницу

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным, представленным Минсельхозом Российской Федерации, с 24 апреля 2024 года экспортная пошлина на пшеницу и меслин (комбинированное сочетание пшеницы и ржи) возрастет до 3 443 рублей за тонну, в сравнении с текущей ставкой в размере 3 276,6 рублей за тонну.

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Тем временем пошлина на ячмень будет снижена до 440,7 рублей в сравнении с прежними 451,6 рублей, а пошлина на кукурузу останется на нулевом уровне.

Расчет ставок экспортной пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы основан на ориентировочных ценах в размере $233,6 за тонну для пшеницы, $175,9 за тонну для ячменя и $167,2 за тонну для кукурузы.