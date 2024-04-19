Италия впервые с 2014 года стала главным экспортером вина в Россию среди стран ЕС

Италия впервые с 2014 года стала главным среди стран ЕС экспортером вина в РФ

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе и феврале текущего года Италия значительно увеличила свою долю в экспорте вина в Россию, став главным поставщиком этого напитка в страну впервые с июля 2014 года.

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В январе Италия поставила в Россию вина на 19,8 миллиона евро, а в феврале этот объем вырос до рекордных для себя 27,3 миллиона евро. Вместе с тем, Латвия и Литва также увеличили свои поставки в Россию. В целом за февраль 2024 года Россия приобрела у стран Европейского союза вина на сумму 58 миллионов евро, причем Италия заняла в этом объеме ведущее положение, составив 47%.

За прошедший год (с февраля 2023 по февраль 2024 года) экспорт вина из Италии в Россию вырос в 2,52 раза, что также свидетельствует о растущем спросе на итальянские вина на российском рынке. Вместе с тем, другие страны, такие как Португалия, Германия и Польша, также показали значительный рост своих поставок в Россию за этот период, сообщает РИА Новости.

В 2023 году Россия приобрела вина у стран Европейского союза на общую сумму 809 миллионов евро.