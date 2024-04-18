"Украина станет хабом ядерных технологий для всей Европы": оператор украинских АЭС заявил о начале строительства нового завода

На Украине строят завод по производству несуществующих атомных реакторов

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине стартовало строительство завода по производству малых модульных реакторов (ММР), несмотря на то, что сами реакторы еще не существуют, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Оператор украинских атомных электростанций (АЭС) объявил о начале работ по строительству завода, который будет использовать технологию американской компании Holtec International для производства ММР. Первый такой реактор планируется создать только через пять лет, но это не остановило украинскую сторону.

По информации нацкомпании, генеральное соглашение между украинским оператором и Holtec International уже подписано, что предполагает передачу технологии производства компонентов ММР.

Представители "Энергоатома" подчеркнули, что данное соглашение способствует восстановлению страны, созданию новых рабочих мест и развитию производства.

"Украина станет хабом ядерных технологий для всей Европы!", — сообщает "Энергоатом".