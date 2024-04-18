Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солистки "Тату" получили по 10 млн рублей за короткое выступление
Юмористка Екатерина Скулкина похудела на 20 килограммов
Как правильно есть лонган? Полезные свойства фрукта
Несовершеннолетняя дочь Даны Борисовой показала две новые татуировки
Рэпера Тимати заподозрили в покупке бронированного автомобиля за 60 млн рублей
10 интересных фактов об ушах вашей собаки
Сорт свёклы "Цилиндра"
Игорь Николаев полностью восстановился после операции на сердце
Амстердам запретит строительство отелей ради борьбы с массовым туризмом
"Они получают вознаграждение за каждую операцию": эксперт объяснил, почему банки раздают кредитки практически всем

Эксперт рассказал, почему банки активно навязывают клиентам кредитные карты

0:51
Экономика

В настоящее время банки активно распространяют кредитные карты с высокими процентными ставками практически на всех желающих.

Эксперт рассказал, почему банки активно навязывают клиентам кредитные карты
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эксперт по банковскому делу, старший преподаватель университета "Синергия" Андрей Сироткин, объяснил, что финансовые учреждения получают доход за каждую транзакцию, поэтому стимулируют клиентов использовать кредитные карты и тратить деньги.

Он отметил, что кредитные карты являются одним из основных источников прибыли для банков, сообщает "Прайм".

Сироткин также уточнил, что потребительские кредиты стали менее доступными, поэтому банки предпочитают выдавать кредитные карты, даже если на них зарабатывают минимум. При этом, если заемщик не укладывается в установленный грейс-период, банк начинает взимать высокие проценты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников Лётчик ВВС Франции: Макрон — марионетка США, но у Украины нет шансов Любовь Степушова Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Рэпера Тимати заподозрили в покупке бронированного автомобиля за 60 млн рублей
10 интересных фактов об ушах вашей собаки
Сорт свёклы "Цилиндра"
Игорь Николаев полностью восстановился после операции на сердце
Амстердам запретит строительство отелей ради борьбы с массовым туризмом
12-летний сын Натальи Орейро отрастил волосы до пояса
Исследователи выяснили, что "омоложение" рака связано с "омоложением" старения
Три умелых позы для более изящных фотографий
Никас Сафронов рассказал о дружбе с Пугачевой: "Сегодня не общаемся"
Эксперт рассказал, почему банки активно навязывают клиентам кредитные карты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников