"Они получают вознаграждение за каждую операцию": эксперт объяснил, почему банки раздают кредитки практически всем

В настоящее время банки активно распространяют кредитные карты с высокими процентными ставками практически на всех желающих.
Эксперт по банковскому делу, старший преподаватель университета "Синергия" Андрей Сироткин, объяснил, что финансовые учреждения получают доход за каждую транзакцию, поэтому стимулируют клиентов использовать кредитные карты и тратить деньги.
Он отметил, что кредитные карты являются одним из основных источников прибыли для банков, сообщает "Прайм".
Сироткин также уточнил, что потребительские кредиты стали менее доступными, поэтому банки предпочитают выдавать кредитные карты, даже если на них зарабатывают минимум. При этом, если заемщик не укладывается в установленный грейс-период, банк начинает взимать высокие проценты.