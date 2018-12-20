В ноябре реальные доходы россиян сократились почти на 3%

Реально располагаемые доходы жителей России в ноябре 2018 года уменьшились на 2,9%, если сравнивать с данными октября этого года. Такие цифры приводятся в материалах Росстата.
Как пишет moneytimes.ru, при этом денежные доходы населения в ноябре текущего года стали больше на 3% в сравнении с ноябрем прошлого года и составили 32 322 рубля. За январь-ноябрь 2018 года доходы сократились на 2,9%.
Среднемесячная заработная плата в ноябре текущего года достигла 42 750 рублей. Рост этого показателя к ноябрю 2017 года в номинальном выражении составил 8,6%, в реальном выражении — 4,6%. Если проводить сравнение с октябрем 2018 года, увеличение составило 1% в номинальном и 0,5% в реальном выражении.
Также отмечается, что в нашей стране сократилось количество безработных граждан. По информации Росстата, в ноябре их число равнялось 3,65 миллионам человек (4,8% от экономически активного населения РФ). По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель уменьшился на 6%.
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