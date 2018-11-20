Максим Орешкин: Инфляция в России будет выше указанной в прогнозе ЦБ

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что уровень инфляции в России в этом году будет выше приведенного в прогнозе регулятора. Причиной чиновник называет ослабление отечественной валюты.
Как пишет Moneytimes.ru, касаемо утвержденного прогнозного значения, по словам министра, оно, вероятно, смещено вверх, пусть и незначительно. В настоящее время курсовая динамика выше прогноза, заложенного ЦБ в августе 2018 года. Причины этого ясны - они сокрыты в глобальных рынках и возможных санкциях, добавил Орешкин.
Кроме этого, глава Минэкономразвития не исключает возвращения рубля к прогнозным показателям. Но на инфляцию это не окажет существенного влияния, курс все равно будет выше прогнозного в 3,4%, убежден он.
По данным Росстата, с начала 2018 года в России зафиксирован рост цен на 3,2% в годовом выражении. Однако на минувшей неделе случилось ускорение инфляции до 0,2%, впервые с начала июля. В Минэкономразвития считают, что в ноябре-декабре инфляция будет на уровне 0,4-0,5%, если текущий курс рубля сохранится. Как в ноябре, так и в декабре показатель составит 3,7-3,8% в годовом выражении, прогнозируют в ведомстве.
Фото: sgp.com.sa
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