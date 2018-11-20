Доля подделок на табачном рынке России превысила 8%

По словам экспертов, доля контрафактных сигарет по итогам третьего квартала 2018 года составила 8,4% от объема табачного рынка страны. За аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся всего 4,5%.
Такие данные озвучили в ходе VI Международного форума «Антиконтрафакт-2018», о чем упоминается в сообщениях четырех крупных компаний, осуществляющих деятельность на рынке РФ - JTIl, Philip Morris, «Бат Россия», Imperial Tobacco.
Как пишет Moneytimes.ru, исследование проводилось летом текущего года по заказу этих компаний. С этой целью отобрали 15 тысяч пустых упаковок из-под сигарет в российских городах и свыше трех тысяч пустых пачек в 22-х населенных пунктах близ пограничных зон с Белоруссией, Украиной и Казахстаном.
Результаты исследования показали, что одним из основных источников ввоза контрафакта в РФ является Белоруссия. Отмечается, что продажа в России сигарет, предназначенных для экспорта в Армению, увеличилась в два раза. Доля товара для каналов беспошлинной торговли выросла троекратно.
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