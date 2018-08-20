Америка запасается нефтью для разорения Европы и России

На прошлой неделе цена на нефть едва не опустилась ниже 70 долларов за баррель. Аналитики предсказывают дальнейшее падение цен и заявляют, что это потревожит и курс рубля.
А все из-за того, утверждают эксперты, что Соединенные Штаты Америки активно скупают нефть. Так, за полтора последних года они запаслись рекордным для себя количеством "черного золота". Эксперты приводят ошеломляющие цифры — свыше 98 % американских нефтеперерабатывающих заводов работают на полную мощность, но в хранилищах США все равно скопились миллионы баррелей "излишков".
Эксперты уверяют, что такая политика США одобрена самим действующим президентом страны Дональдом Трампом и является спланированным, целенаправленными и продуманным планом действий.
За последние несколько месяцев Трамп неоднократно критиковал ОПЕК за то, что они якобы искусственно повышают цены на нефть. С учетом последних событий можно сделать вывод о том, что Соединенные Штаты объявили Организации стран-экспортеров нефти самую настоящую войну.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская нефтедобывающая промышленность стала намного менее зависима от влияний извне. По словам аналитиков, после первой волны санкций Российской Федерации пришлось не просто, но государство смогло справиться с проблемами и акклиматизироваться.
Фото: Fotodom. ru
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