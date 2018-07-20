Welt: Россия ведет с США долларовую войну. И у нее есть союзники

Немецкая газета "Die Welt" поделилась своим видением состояния мировой экономики на сегодняшний день и проанализировала политический курс, принятый президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам авторов статьи, с экономической точки зрения Россия — карлик. Народное хозяйство Соединенных Штатов Америки превосходит российское в 12 раз, а ведь всего лишь пару лет назад разница была лишь восьмикратной, отмечает "Die Welt".

Но, несмотря на все это, российский политик во время своей недавней встречи с президентом США Дональдом Трампа вел себя уверенно. Как, впрочем, и всегда.

По мнению немецкой газеты, Путин четко дал понять, что Трамп — совсем не тот государственный деятель, которому он будет доверять. Буквально за последние пару месяцев Россия избавилась практически от всех американских государственных облигаций и сократила объем своих американских ценных бумаг вдвое.

Продажа ценных бумаг — чисто политической маневр. По словам немецких журналистов, Путин прекрасно понимает, как сильно экономика его страны зависит от США. И именно поэтому делает ставку на российские золотовалютные резервы. Они, кстати, за последние десять лет выросли в четыре раза.

Дедолларизация страны — вот к чему стремится российский политический лидер. Между прочим, этого же вектора политики придерживается и Китайская Народная Республика — на шанхайской бирже абсолютно все нефтяные контракты в этом году заключались в юанях.

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