Украина проиграла России спор в ВТО

Постоянный представитель Российской Федерации во Всемирной торговой организации Геннадий Овечко рассказал о том, что арбитраж ВТО в споре Украины с Россией встал на сторону последней.

Речь идет о споре по поводу применения Украиной антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония, произведенного в России. Третейская группа Всемирной торговой организации удовлетворила иск, поданный Москвой в 2015 году.

Геннадий Овечко заявил, что это — безупречная победа России. Меры Украины были признаны не соответствующими положениям соглашения ВТО по антидемпингу. Теперь Киев обязан будет привести эти самые меры в соответствии с правилами организации.

Киев не желал принимать во внимание внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Третейский суд ВТО же указал, что на это у Украины не было никакого права.

Таким образом, третейская группа "признала Киев виновным в несоблюдении целого ряда положений соглашений ВТО по антидемпингу".

Овечко также заявил, что в данном случае Россия не столько спорила с Украиной, сколько выступала против так называемой методики энергокорректировок. По словам российского постпреда, Российская Федерация активно выступает против нее, придерживаясь мнения, что она нарушает добрую половину соглашений ВТО, касающихся антидемпинга.

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