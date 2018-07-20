Банки в панике: в России начался дефицит валюты

Российские банки столкнулись с серьезным дефицитом иностранной валюты. Так, впервые за последние шесть лет, у них недостаточно наличности, чтобы расплатиться со всеми своими клиентами.

За июнь 2018 года объем доступной банкам иностранной валюты сократился на 6 млрд долларов. Это те средства, что находятся наличными в зарубежных депозитах и в случае необходимости могут быть выведенными российскими банками.

Все это говорит об образовании дефицита валютной ликвидности. Это приведет к тому, что банки не смогут компенсировать систематический вывоз капитала корпоративным сектором.

Известно, что у банков есть 50 млрд долларов в еврооблигациях, но вывести их мгновенно не представляется возможным. В таком случае банковский сектор понесет серьезные финансовые потери.

Напомним, что недавно глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с предложением следовать курсу деофшоризации и дедолларизации экономики. По словам Костина, в последнее время россияне стали все меньше интересоваться долларом, отдавая предпочтение национальной валюте. По мнению главы ВТБ, дедолларизация поможет российской экономике не только не зависеть от внешних обстоятельств, но и укрепит внутренний рынок.

Читайте также:

Российская валюта подчинена доллару