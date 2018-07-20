В Латвии подсчитали, во что обходятся плохие отношения с Россией

Из-за санкций, которые Европа и США ввели против России, и ответных контрмер, сильно пострадала латвийская экономика. Об этом рассказал Анрийс Матисс в интервью для Dienas Bizness, сообщает "РИА Новости".
Под "открытый огонь" санкций угодили прежде всего пищевая промышленность и транзит с Россией. Это происходит потому, что латвийская экономика сильно зависит от сотрудничества с РФ. Матисс отметил, Латвия может найти новые рынки сбыта рыбной продукции, но тогда она понесет еще большие потери.
"Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию. Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет. Как только они построят свои порты и откажутся от нас, у нас не будет, куда диверсифицировать российские грузы. Если мы ничего не делаем, то российский транзит мы потеряем", - считает экс-министр сообщения Латвии.
Матисс заявил, что, если отношения между Европой, США и РФ будут налаживаться, то это пойдет на пользу экономике Латвии. Кроме того, экс-министр сообщения добавил, что сотрудничать с российской стороной нужно и в политике.
"У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением. Мы не можем не сотрудничать только экономически, нам нужно считаться с политическим отношением к России", - рассказал Матисс.
Кроме того, экс-министр посоветовал Риге брать пример с Финляндии, которая, несмотря на членство в ЕС, имеет хорошие торговые отношения с Россией.
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