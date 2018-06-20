В Счетной палате назвали ведомство с нарушениями на сотни миллиардов рублей

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности "Роскосмоса".

По его словам, результаты проверок уже легли в основу уголовных дел. Кудрин также подчеркнул, что общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд.

Кудрин пояснил, что этот показатель "почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м".

Глава ведомства на пленарном заседании в Госдуме с годовым отчетом о деятельности Счетной палаты за 2017 год рассказал, что "760 млрд (рублей) из этой суммы - это нарушения по учету в "Роскосмосе". В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела".

Добавим, что 43,6% от общего объема нарушений - нарушения бухгалтерского учета, 32% - нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что Татьяна Голикова уже заявляла о том, что низкая эффективность использования государственных инвестиций стала одной из основных проблем, о которых тоже надо говорить. Так, в прошлом году было исполнено всего 90,7% от того объема ассигнований, которые были предусмотрены на эти цели.

"Самое неприятное, что очень низкий ввод объектов", - подчеркнула глава Счетной Палаты.

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