Сбербанк и ВТБ придут в Крым

Благодаря биометрии жители Крыма смогут пользоваться услугами Сбербанка и ВТБ с 1 июля. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Проект, которые предусматривает использование биометрии, позволит крымчанам предоставлять данные по желанию и прямо из дома пользоваться услугами банков.
Предпринимателей и юридических лиц ждет цифровая подпись, а также все иные технологии, позволяющие удаленную идентификацию.
Кроме того, Аксаков пояснил, что по "насыщенности кредитными офисами" полуостров находится наравне с другими субъектами РФ.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что не видит смысла обрекать себя на санкции, выходя в Крым. По его мнению, на полуострове достаточно организаций, и они удовлетворяют потребности жителей.
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