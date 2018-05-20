Почему торговая сделка США и Китая опасна для России

России и Евросоюзу не выгодна торговая сделка США и Китая. Такую позицию высказало издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Оно пояснило позицию так: теперь Пекин будет покупать больше американских товаров в таких секторах, как сельское хозяйство и энергетика. Это поддержит рост, а также занятость в США. Этот пункт договоренности, возможно, окажет давление на Москву и страны ЕС.

Напомним, отношения стран обострились в 2018 году, после того как Вашингтон опубликовал список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Вашингтон и Пекин решили договориться и отменить торговые противостояния. По мнению сторон, это пойдет на пользу не только двум государством, но остальному миру.

Страны останутся лояльны по отношению к продукции друг друга и не поднимут пошлину. Вице-премьер Госсовета Лю Хэ пояснил, как достигались такие решения: "Главная причина, по которой мы смогли прийти к успеху, — наличие достигнутого ранее важного консенсуса между лидерами Китая и Соединенных Штатов, которые руководствовались ключевыми интересами народов двух стран и всего прочего мира".

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