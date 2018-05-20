Война отменяется: США и Китай помирились

Вашингтон и Пекин решили договориться и отменить торговые противостояния. По мнению сторон, это пойдет на пользу не только двум государством, но остальному миру. Такую позицию озвучил вице-премьер Госсовета Лю Хэ, отмечает агентство "Синьхуа".

Кроме того, спикер рассказал, что страны останутся лояльны по отношению к продукции друг друга и не поднимут пошлину. Лю Хэ пояснил, как достигались такие решения: "Главная причина, по которой мы смогли прийти к успеху, — наличие достигнутого ранее важного консенсуса между лидерами Китая и Соединенных Штатов, которые руководствовались ключевыми интересами народов двух стран и всего прочего мира".

Отметим, что 17 и 18 мая доверенные лица Вашингтона и Пекина решили, какие меры помогут урегулировать торговые проблемы меж странами — Китай станет больше покупать у США.

Напомним, отношения стран обострились в 2018 году, после того как Вашингтон опубликовал список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Китай зеркально ответил США в санкционной войне протекционистскими тарифами.

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