В "Русале" предупредили о массовых сокращениях после санкций

В компании "Русал" в ближайшее время пройдут сокращения сотрудников.
По данным источников, сокращения могут коснуться Братского и Иркутского алюминиевых заводов, штат которых будет уменьшен на 10-15%. Ранее о возможных сокращениях объявил глава компании Олег Дерипаска, также попавший под американские ограничения.
Сообщается, что руководство компании ждем, "что "Русалу" удастся договориться с Китаем, чтобы поставлять туда алюминий, оказавшийся невостребованным на зависимых от США рынках".
Тогда, по его словам, сокращения будут минимальными, иначе все начнется в июне этого года.
Напомним, основным рынком реализации алюминия для "Русала" являются страны Евросоюза - на них приходится порядка 45% продаж.
Предприниматель Олег Дерипаска ранее опроверг утверждения New York Times о том, что он просил иммунитет для передачи конгрессу США "данных о вмешательстве" России в американские выборы.
В статье NYT утверждалось, что члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".
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