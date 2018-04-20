В "Русале" предупредили о массовых сокращениях после санкций

В компании "Русал" в ближайшее время пройдут сокращения сотрудников.

Фото: fx-commodities.ru

По данным источников, сокращения могут коснуться Братского и Иркутского алюминиевых заводов, штат которых будет уменьшен на 10-15%. Ранее о возможных сокращениях объявил глава компании Олег Дерипаска, также попавший под американские ограничения.

Сообщается, что руководство компании ждем, "что "Русалу" удастся договориться с Китаем, чтобы поставлять туда алюминий, оказавшийся невостребованным на зависимых от США рынках".

Тогда, по его словам, сокращения будут минимальными, иначе все начнется в июне этого года.

Напомним, основным рынком реализации алюминия для "Русала" являются страны Евросоюза - на них приходится порядка 45% продаж.

Предприниматель Олег Дерипаска ранее опроверг утверждения New York Times о том, что он просил иммунитет для передачи конгрессу США "данных о вмешательстве" России в американские выборы.

В статье NYT утверждалось, что члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".

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