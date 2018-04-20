На Ялтинском форуме подписаны контракты на 150 миллиардов рублей

В Крыму проходит второй день Ялтинского международного экономического форума. В его рамках запланированы 70 мероприятий.
Ожидается, что будут подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму 150 млрд рублей. На полуостров приехали представители 71-го государства, в том числе Германии, Австрии, Норвегии, Великобритании и даже Украины.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сергей Аксёнов пообещал показать участникам форума достижения полуострова за четыре года после воссоединения с Россией. Он подчеркнул, что уже по прилёту в Крым каждый гость мог увидеть результаты работы прошлых форумов.
Соглашение о строительстве нового терминала Международного аэропорта Симферополь стоимостью 32 млрд руб., который был открыт 16 апреля, подписали как раз на втором ЯМЭФ в 2016 году, напомнил глава республики.
Аксёнов также добавил, что участие в ЯМЭФ делегаций из десятков зарубежных стран "вдребезги разбивает миф" об изоляции России и Крыма. "Наши гости представляют страны, население которых в общей сложности превышает 3 млрд человек, то есть значительную часть человечества", — указал он.
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