Ялтинский форум: Болгария готова пустить паромы в Крым

Болгария готова открыть паромное сообщение с Крымом, чтобы наладить более тесные торгово-экономические отношения с Россией.
"Мы должны подумать над тем, чтобы запустить паром из болгарских портов в Крым. Все это будет экономически выгодно не только Болгарии, но и Греции, Македонии, Сербии. Нам нужно свободное торговое сотрудничество и прямые связи. Все это также позволит наладить более тесное развитие торгово-экономических отношений между Россией и странами Балканского полуострова", — цитирует руководителя общественного фонда "Народное единение" Христо Маринова РИА Новости.
Также Маринов сказал, что есть смысл подумать над открытием прямых авиарейсов между Болгарией и Крымом, а также предоставлением в России преференций западным компаниям, которые будут работать в Крыму. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Ялте стартовал экономический форум, в течение которого обсудят экономическое развитие Крыма, проблемы с интеграцией в глобальную торговлю, международное сотрудничество. Главной темой форума станет прогноз социально-экономического развития России и других стран.
На форум приехали порядка трех тысяч участников из 60 стран, и это несмотря на санкции, в которых оказался полуостров, и давление. Впервые в ЯМЭФ принимает участие многочисленная делегация из Сирии, которая прибыла в Крым для обсуждения послевоенного восстановления республики, а также обсуждения сотрудничества с российским полуостровом.
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