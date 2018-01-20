Включено, да не всё: турки грозят поднять цены на путевки

Владельцы турецких отелей собираются искать баланс между ценой и качеством отдыха, поэтому намерены поднять стоимость проживания в среднем на 15%, пишет The Hurriet Daily News со ссылкой на руководителя Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Эркана Ягджи. По его словам, повышение будет постепенным.

Российские эксперты пришли к выводу, что турки таким образом пытаются скорректировать цены на раннее бронирование, которое уже открылось и идет дешевле себестоимости (путевка обходится клиентам в такую же сумму, как авиабилеты, если бы они покупали их самостоятельно).

Дело в том, что после Нового года спрос на отдых в Турции упал, и турагентства за счет демпинга на лето пытаются отыграть потери мертвого сезона. Поскольку расплачиваться с принимающей стороной российские туроператоры будут только по факту, в высокий сезон, им самим это выгодно. Но туркам работать на столь отдаленную перспективу некомфортно, для них эта ситуация несет в себе риски - особенно с учетом возможного банкротства некоторых российских туристических компаний и колебаний курсов валют.

Игроки отечественного рынка туруслуг признают, что период действия "приветственных" скидок, объявленных турецкими отельерами после возобновления авиасообщения между РФ и Турцией, вот-вот закончится, а все это время цены практически не повышались, так что могут потом резко пойти вверх.

Однако в Российском союзе туриндустрии считают, что серьезного повышения не будет, поскольку оно окажется невыгодным для самих турок, - а разговоры идут просто из-за их желания "подстегнуть спрос на раннее бронирование", предположила пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

"Если они видят, что сезон начался, и спрос идет очень большой, и не во всех гостиницах уже можно найти места в популярных, они начинают поднимать цены. Тут еще, может быть, мешает немножко туркам Египет. Опасаясь, что откроют Египет, турки еще раз подстегивают россиян к раннему бронированию своего направления. Это тоже вполне может быть", - заявила она.

По прогнозам на предстоящий сезон отпусков для россиян есть радостные новости: например, Греция намеревается сделать гражданам РФ визовые послабления, чтобы привлечь высокобюджетных туристов, готовых отдыхать по системе all inclusive. Кроме того, незначительно снижает цены условно безвизовый Кипр, куда жителям России разрешено въезжать по промовизам, бесплатно оформляемым онлайн за день. Также туристический рынок ждет открытия чартерного авиасообщения между российскими аэропортами и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

По данным опроса аналитического центра НАФИ, которые приводит "Интерфакс", в 2018 году треть респондентов из РФ планируют отдыхать за границей и готовы расстаться с 61 тысячей рублей на человека за отпуск. Правда, в основном это молодые люди из крупных городов, а остальные россияне изъявили желание отдыхать на родине и "найти занятие по душе во внутреннем туризме" - за 40 тысяч рублей с человека.