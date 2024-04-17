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Хорошие новости для российской экономики: ожидается снижение ключевой ставки Центробанка — финансовый аналитик

Владимир Брагин: cохранение ключевой ставки не синоним стабилизации экономики

1:36
Экономика

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин отметил, что сохранение ключевой ставки Центрального банка необязательно является признаком стабильности экономики.

Владимир Брагин: cохранение ключевой ставки не синоним стабилизации экономики
Фото: commons.wikimedia.org by Kuba is licensed under CC BY 3.0

"Скорее, это говорит о том, что сохраняется сильное, по крайней мере, по мнению регулятора, ценовое давление, такое давление, с которым нужно бороться повышенной ставкой", — сказал эксперт.

В беседе с Pravda. ru Брагин уточнил, что решение ЦБ о сохранении или изменении ставки зависит от множества факторов, включая ожидания будущих изменений. Он подчеркнул, что утверждение о стабильности экономики на основании уровня ставки является неверным.

Касаясь возможной перспективы изменения ставки, эксперт отметил, что, вероятнее всего, произойдет ее снижение, хотя это может не произойти на ближайшем заседании.

"То есть, ситуация такая, что пока, в общем, инфляция не ускоряется, не растёт, поэтому мы получаем дополнительный фактор, ужесточать монетарную политику не стоит. С другой стороны, да, очень сильный рост экономики идет, что на самом деле очень хорошо, но ЦБ опасается, что это может быть, в том числе, и сигналом перегрева экономики. Повышенная инфляция и высокий рост экономики — это, в общем-то, для ЦБ, в рамках его задачи обеспечения ценовой стабильности, такой сигнал, что нужно действовать", — заключил эксперт.

 

Рост ВВП, высокая зарплата и ключевая ставка Чем все может закончиться для России
Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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