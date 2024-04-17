Хорошие новости для российской экономики: ожидается снижение ключевой ставки Центробанка — финансовый аналитик

Владимир Брагин: cохранение ключевой ставки не синоним стабилизации экономики

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин отметил, что сохранение ключевой ставки Центрального банка необязательно является признаком стабильности экономики.

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"Скорее, это говорит о том, что сохраняется сильное, по крайней мере, по мнению регулятора, ценовое давление, такое давление, с которым нужно бороться повышенной ставкой", — сказал эксперт.

В беседе с Pravda. ru Брагин уточнил, что решение ЦБ о сохранении или изменении ставки зависит от множества факторов, включая ожидания будущих изменений. Он подчеркнул, что утверждение о стабильности экономики на основании уровня ставки является неверным.

Касаясь возможной перспективы изменения ставки, эксперт отметил, что, вероятнее всего, произойдет ее снижение, хотя это может не произойти на ближайшем заседании.

"То есть, ситуация такая, что пока, в общем, инфляция не ускоряется, не растёт, поэтому мы получаем дополнительный фактор, ужесточать монетарную политику не стоит. С другой стороны, да, очень сильный рост экономики идет, что на самом деле очень хорошо, но ЦБ опасается, что это может быть, в том числе, и сигналом перегрева экономики. Повышенная инфляция и высокий рост экономики — это, в общем-то, для ЦБ, в рамках его задачи обеспечения ценовой стабильности, такой сигнал, что нужно действовать", — заключил эксперт.

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