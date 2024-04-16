В Приамурье установили запрет на работу мигрантов по патентам в такси и торговле

В рамках новых мер по регулированию иностранного трудоустройства в Приамурье был установлен запрет на работу мигрантов по патентам в сфере пассажирских перевозок, а также в торговле.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте администрации Амурской области, губернатор Василий Орлов подписал постановление, которое запрещает привлечение иностранных работников по патентам в несколько видов экономической деятельности.
Эти сферы включают в себя не только пассажирские перевозки, включая такси, но и оптовую, розничную торговлю (включая продажу фруктов, овощей и других товаров) и другие отрасли.
Это решение пришло после того, как глава Крыма Сергей Аксенов также ввел запрет на трудоустройство иностранных граждан в нескольких отраслях экономики республики.
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