В Приамурье установили запрет на работу мигрантов по патентам в такси и торговле

В Приамурье мигрантам запретили работать в сфере торговли

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках новых мер по регулированию иностранного трудоустройства в Приамурье был установлен запрет на работу мигрантов по патентам в сфере пассажирских перевозок, а также в торговле.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно сообщению, опубликованному на сайте администрации Амурской области, губернатор Василий Орлов подписал постановление, которое запрещает привлечение иностранных работников по патентам в несколько видов экономической деятельности.

Эти сферы включают в себя не только пассажирские перевозки, включая такси, но и оптовую, розничную торговлю (включая продажу фруктов, овощей и других товаров) и другие отрасли.

Это решение пришло после того, как глава Крыма Сергей Аксенов также ввел запрет на трудоустройство иностранных граждан в нескольких отраслях экономики республики.