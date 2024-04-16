Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика

ICE Futures: биржевая стоимость какао-бобов составляет 11 тысяч долларов за тонну

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новый исторический рекорд установила стоимость какой-бобов на бирже.

Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цена достигла 11 000 долларов за тонну. Это в два раза дороже, чем рекорд 1977 года, судя по данным ICE Futures.

Стоимость какао-бобов стала резко увеличиваться с начала 2024 года. В феврале впервые с 1977 года отметка достигла пяти тысяч долларов за тонну.

Дефицит какао-бобов в мире продолжится и в этом году, как рассказали в Международной организации по какао. А рост цен связан в том числе и с трудностями с судоходством в Красном море, пишут РИА Новости.