Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика

Новый исторический рекорд установила стоимость какой-бобов на бирже.
Цена достигла 11 000 долларов за тонну. Это в два раза дороже, чем рекорд 1977 года, судя по данным ICE Futures.
Стоимость какао-бобов стала резко увеличиваться с начала 2024 года. В феврале впервые с 1977 года отметка достигла пяти тысяч долларов за тонну.
Дефицит какао-бобов в мире продолжится и в этом году, как рассказали в Международной организации по какао. А рост цен связан в том числе и с трудностями с судоходством в Красном море, пишут РИА Новости.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.