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Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика

ICE Futures: биржевая стоимость какао-бобов составляет 11 тысяч долларов за тонну

0:44
Экономика

Новый исторический рекорд установила стоимость какой-бобов на бирже.

ICE Futures: биржевая стоимость какао-бобов составляет 11 тысяч долларов за тонну
Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цена достигла 11 000 долларов за тонну. Это в два раза дороже, чем рекорд 1977 года, судя по данным ICE Futures.

Стоимость какао-бобов стала резко увеличиваться с начала 2024 года. В феврале впервые с 1977 года отметка достигла пяти тысяч долларов за тонну.

Дефицит какао-бобов в мире продолжится и в этом году, как рассказали в Международной организации по какао. А рост цен связан в том числе и с трудностями с судоходством в Красном море, пишут РИА Новости.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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