Цены вырастут от 7% до 35%: в России подорожает вино из-за нового акциза

Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала повышение цен на свою продукцию

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупный российский производитель вин "Абрау-Дюрсо" объявил о планах повышения цен на свою продукцию, начиная с 13 мая 2024 года. Об этом сообщила представитель компании по связям с общественностью Ольга Фирстова. По данным РБК, стоимость 15 видов алкоголя увеличится на 7% — 35%.

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Планируется, что и другие отечественные производители вина, такие как "Кубань-Вино", также пересмотрят цены на свою продукцию. В то же время в "Цимлянских винах" заявили, что стремятся минимизировать увеличение цен для потребителей, используя свои производственные ресурсы.

Эксперты оценили, насколько вырастет цена на алкоголь в 2024 году. Ранее профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов отметил, что в России, начиная с новогодних праздников, цены на вино увеличиваются из-за повышения акцизов.