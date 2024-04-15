Украинский IT-сектор сократил более 10 тыс. сотрудников за 2023 год

Украинский IT-сектор переживает серьезный кризис

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

IT-сектор Украины находится в глубоком кризисе, что привело к массовым увольнениям более чем 10 тыс. сотрудников за 2023 год.

Фото: Unsplash by Bench Accounting is licensed under public domain

Данные, опубликованные изданием "Обозреватель", свидетельствуют о серьезных пертурбациях в этой ключевой отрасли экономики страны.

По последним данным, общее количество специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях на территории Украины к началу января текущего года составляло 81,8 тыс. человек. Однако за прошлый год число сотрудников в этой сфере снизилось на 10,7 тыс. человек, из которых 4,6 тыс. были уволены за второе полугодие. Издание также отмечает, что на данный момент в Украине не существует ни одной IT-компании, где работают более 10 тыс. специалистов.

Украинские экономисты также высказывают обеспокоенность из-за нехватки ресурсов в различных сферах экономики.