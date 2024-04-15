Мошенники выходят на новый уровень! Россиян предупредили о новом "гибридном" сценарии мошенников

"Тинькофф банк" предупредил о новом "гибридном" сценарии мошенников

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский банк "Тинькофф" обнародовал информацию о новом виде телефонного мошенничества с участием псевдосотрудников полиции, операторов связи и госуслуг.

Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla is licensed under public domain

По информации, опубликованной в пресс-релизе кредитной организации, мошенники представляются сотрудниками мобильного оператора и предупреждают клиента о предстоящем истечении срока действия договора на услуги связи.

Для продления договора им необходимо сообщить код, полученный из SMS-сообщения. Затем злоумышленники сообщают клиенту о том, что он стал жертвой мошенничества. Это делается с целью запугать и заставить человека довериться мошенникам, которые выдают себя за сотрудников финансового мониторинга, государственных служб и даже правоохранительных органов.

"Все звонящие дают инструкции клиенту: они якобы позволят спасти деньги и поймать банду мошенников, которые вступили в сговор с сотрудниками банка. На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат", — отмечают в "Тинькофф банке".

По данным кредитной организации, количество случаев по этому сценарию за последние три месяца (с января по март 2024 года) увеличилось в 3,5 раза.