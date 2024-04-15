Экономист Михаил Хазин предупреждает о надвигающейся девальвации рубля, которая негативно отразится на сбережениях граждан.
По словам эксперта, основной причиной этого является ориентация на иностранные инвестиции, долларовые сбережения и недостаточное развитие собственного производства в России. Политика, направленная на поддержку доллара и инвестиций из-за рубежа, ослабляет национальную валюту и делает экономику уязвимой.
Чтобы избежать потерь при девальвации, Хазин рекомендует инвестировать сбережения в стабильные активы, такие как золото, недвижимость или образование.
В комментарии на официальном сайте он заявил, что вложения в драгоценные металлы могут стать наиболее надежным способом сохранить капитал и защитить семейный бюджет от негативных экономических последствий.
Также повысился гонорар сына шансонье.