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Девальвация рубля уже во всю стучится в двери российской экономике. Как спасти свои сбережения?

Эксперт Хазин: инвестирование в золото — лучший способ сохранить свои сбережения

0:49
Экономика

Экономист Михаил Хазин предупреждает о надвигающейся девальвации рубля, которая негативно отразится на сбережениях граждан.

Эксперт Хазин: инвестирование в золото — лучший способ сохранить свои сбережения
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

По словам эксперта, основной причиной этого является ориентация на иностранные инвестиции, долларовые сбережения и недостаточное развитие собственного производства в России. Политика, направленная на поддержку доллара и инвестиций из-за рубежа, ослабляет национальную валюту и делает экономику уязвимой.

Чтобы избежать потерь при девальвации, Хазин рекомендует инвестировать сбережения в стабильные активы, такие как золото, недвижимость или образование.

В комментарии на официальном сайте он заявил, что вложения в драгоценные металлы могут стать наиболее надежным способом сохранить капитал и защитить семейный бюджет от негативных экономических последствий.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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