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Как атака Ирана на Израиль повлияет на мировую экономику? Эксперты предрекли рост цен на нефть

Эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть

0:59
Экономика

Аналитики предрекли рост цен на нефть в результате эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, выразили уверенность в том, что последствия атак Ирана окажут прямое влияние на мировой рынок энергоносителей.

Эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Джованни Стауново, аналитика крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group, острый подъем стоимости нефти на старте торгов после атак Ирана стал лишь началом. Продолжительность этого роста, по его мнению, напрямую зависит от реакции Израиля на произошедшее.

Иман Нассери, управляющий директор консалтинговой компании FGE на Ближнем Востоке, прогнозирует дополнительное увеличение цен на нефть на 2-5 долларов за баррель.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля" в ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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