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Разорятся ли магазины из-за повышения цен на вино: эксперт назвал последствия изменения акцизов на алкоголь

Глава винодельни Губин исключил разорение магазинов после увеличения цен на вино

0:46
Экономика

В свете предстоящего повышения акцизов на алкогольные напитки член Ассоциации виноградарей и виноделов России и основатель винодельни "Усадьба Саркел" Игорь Губин заявил, что увеличение акцизов может привести к незначительному снижению спроса, но не вызовет разорения магазинов алкогольной продукции.

Глава винодельни Губин исключил разорение магазинов после увеличения цен на вино
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Средняя цена на вино увеличится на 100 рублей, передает мнение эксперта "Говорит Москва".

Данное изменение скорее всего затронет импортные вина сильнее, чем отечественные, так как российские виноделы имеют некоторые преимущества благодаря наличию вычетов по акцизам. Кроме того, в России действует надежная система контроля алкогольной продукции, что снижает вероятность появления суррогатных вин на рынке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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