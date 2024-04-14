Что будет с курсом рубля на фоне ирано-израильского конфликта: финансовый аналитик дал экспертную оценку

Финансовый аналитик Дроздов: курс рубля не изменится из-за конфликта Ирана и Израиля

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Сергей Дроздов прогнозирует, что в понедельник курс рубля останется стабильным, несмотря на напряженную обстановку в связи с ирано-израильским конфликтом.

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По его мнению, внутренняя ситуация в России благоприятствует сохранению устойчивости котировок в паре рубль-доллар. Он также указывает на потенциальное увеличение цен на нефть, что может поддержать российскую валюту.

Аналитик сравнивает текущую ситуацию с периодом конфликта между Израилем и Палестиной осенью прошлого года, когда рубль также оставался стабильным, сообщает РИА Новости. Он предполагает, что в понедельник курс рубля укрепится и достигнет уровня около 93,6 рубля за доллар.