Часть активов "дочки" Auchan перешла в руки российскому бизнесмену: компания завершила процесс продажи

Компания Ceetrus, подразделение группы Auchan, завершила процесс продажи своих активов на российском рынке.
В результате сделки новым владельцем стала фирма "Торговые галереи", которая принадлежит Тагиру Шаймарданову.
Эта сделка, завершенная в марте 2024 года, включала в себя не только торговые центры и галереи, но и прикассовые зоны в гипермаркетах "Ашан".
Тагир Шаймарданов также имеет контроль над другими компаниями, включая "Аутлет центральный", "Аутлет северо-запад" и фирму, управляющую бизнес-центром "Метрополис". Эти компании, судя по источникам, занимаются приобретением недвижимости, а также сотрудничают с такими клиентами, как "Лидертранс", сообщает РБК.
Решение Минпромторга о снятии запрета на сделки по слиянию и поглощению торговых сетей в России, а также предложение продлить это решение на 2024 год, обусловлены необходимостью обеспечения непрерывности функционирования розничных сетей в условиях изменений на рынке.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.