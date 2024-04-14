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Часть активов "дочки" Auchan перешла в руки российскому бизнесмену: компания завершила процесс продажи

Компания Ceetrus продала свои активы на российском рынке

1:03
Экономика

Компания Ceetrus, подразделение группы Auchan, завершила процесс продажи своих активов на российском рынке.

Компания Ceetrus продала свои активы на российском рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

В результате сделки новым владельцем стала фирма "Торговые галереи", которая принадлежит Тагиру Шаймарданову.

Эта сделка, завершенная в марте 2024 года, включала в себя не только торговые центры и галереи, но и прикассовые зоны в гипермаркетах "Ашан".

Тагир Шаймарданов также имеет контроль над другими компаниями, включая "Аутлет центральный", "Аутлет северо-запад" и фирму, управляющую бизнес-центром "Метрополис". Эти компании, судя по источникам, занимаются приобретением недвижимости, а также сотрудничают с такими клиентами, как "Лидертранс", сообщает РБК.

Решение Минпромторга о снятии запрета на сделки по слиянию и поглощению торговых сетей в России, а также предложение продлить это решение на 2024 год, обусловлены необходимостью обеспечения непрерывности функционирования розничных сетей в условиях изменений на рынке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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